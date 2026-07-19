Violento scontro tra due auto nel Catanzarese: muore un giovane, altre due persone ferite

Un giovane è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un gravissimo incidente stradale sulla Ss 106 nel Catanzarese nella tarda sera di ieri 18 luglio.

Gravissimo incidente stradale sulla Ss 106 nel Catanzarese. Un giovane è morto nell'impatto e altre due persone sono rimaste ferite. Stando alle prime informazioni, la tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri 18 luglio sulla strada statale nel territorio del Comune di Sellia Marina.

La vittima era alla guida della sua Fiat Panda quando si è scontrata con una Fiat 500. Il giovane è rimasto incastrato nella sua vettura. Subito è stato lanciato l'allarme al 112: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dalla macchina. I sanitari del 118 lo hanno stabilizzato sul posto prima del trasferimento in ospedale, ma le sue condizioni erano già gravissime. Purtroppo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Risultano ferite le due persone a bordo della Fiat 500: sono state prese in cura dai sanitari del 118 ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti in brevissimo tempo anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il traffico delle auto nella sera di ieri era stato temporaneamente interrotto. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.