Tre persone ferite in una sparatoria in piazza a San Severo, colpiti anche due passanti: si cerca l’aggressore

Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina in piazza Allegato a San Severo nel Foggiano, anche due passanti sarebbero stati colpiti di striscio. Si cerca l’aggressore.

Paura questa mattina in piazza Allegato a San Severo nel Foggiano. Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta al termine di un litigio. Una delle vittime è in gravi condizioni perché è rimasta ferita al petto e al bacino: si trova ora all'ospedale Masselli Mascia e forse presto potrebbe essere trasferita al Policlinico Riuniti di Foggia. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria visionando le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. Sull'episodio indagano i carabinieri intervenuti sul posto insieme alla Polizia di Stato.

Stando alle prime informazioni su quanto accaduto, anche due passanti sarebbero stati colpiti di striscio. Non risultano coinvolte nel litigio alla base della sparatoria, avvenuto qualche ora prima. All'origine dell'aggressione ci sarebbe infatti una discussione tra il presunto autore dell'agguato e un cittadino di nazionalità marocchina. La lite sarebbe iniziata ieri sera per poi proseguire in mattinata vicino al bar della sparatoria. Qui sarebbero partiti i colpi di pistola.

Subito è scattato l'allarme e i carabinieri arrivati sul posto avrebbero individuato sette i colpi di arma da fuoco calibro 7.65. Il cittadino di nazionalità marocchina, che sarebbe stato il vero bersaglio dell'agguato, è il ferito più grave: le sue condizioni restano gravi. Intanto si cerca ancora l'aggressore. La sua identità non è ancora nota, ma le immagini delle telecamere della zona daranno presto un volto alle forze dell'ordine così da far scattare le ricerche.