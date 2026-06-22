Sparatoria a Montréal, tre morti nel quartiere ebraico: ucciso anche un poliziotto, oltre all’aggressore

Sale a tre morti il bilancio della sparatoria avvenuta nel quartiere di Côte-des-Neiges, a Montréal. Tra le vittime c’è un agente di polizia ucciso durante l’intervento, mentre l’aggressore è stato abbattuto dalle forze dell’ordine. Feriti anche un civile e un secondo poliziotto.

Momenti di paura a Montréal, dove una sparatoria avvenuta nel quartiere di Côte-des-Neiges ha provocato tre morti. L'episodio si è verificato in una delle zone più popolose della città canadese, caratterizzata anche dalla presenza di una numerosa comunità ebraica. Tra le vittime figura un agente del Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), colpito durante l'intervento delle forze dell'ordine. Morto anche l'aggressore, mentre le autorità non hanno ancora reso nota l'identità della terza persona deceduta.

L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno nei pressi dell'incrocio tra Decarie Boulevard, Courtrai Avenue e Trans Island, vicino al complesso Westbury. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato, descritto da alcuni testimoni con indosso una tuta mimetica, avrebbe aperto il fuoco da una posizione sopraelevata contro gli agenti intervenuti sul posto dopo le segnalazioni di spari.

Nel corso dell'operazione il sospettato è stato ucciso. La polizia ha successivamente confermato la morte di uno degli agenti coinvolti e l'esistenza di una terza vittima. Al momento non è stato chiarito se quest'ultima sia il civile rimasto ferito durante la sparatoria. Un secondo poliziotto e un civile risultano infatti essere stati raggiunti dai colpi esplosi dall'aggressore, ma le autorità non hanno diffuso dettagli aggiornati sulle loro condizioni.

Per diverse ore i residenti sono stati invitati a rimanere all'interno delle proprie abitazioni. Attraverso un'allerta di emergenza, le autorità hanno chiesto alla popolazione di chiudere porte e finestre, evitare le vetrate e tenersi lontana dall'area interessata. Il perimetro di sicurezza comprendeva la zona delimitata da Côte-des-Neiges Road, MacDonald Street, Highway 40 e Queen Mary Road.

Le misure di sicurezza hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità e sul trasporto pubblico, con la chiusura temporanea di alcune stazioni della metropolitana, tra cui Namur, e di alcuni tratti della Decarie Expressway.

Diversi residenti hanno raccontato scene di forte tensione, tra famiglie in fuga dai parchi, colpi d'arma da fuoco uditi in rapida successione e una massiccia presenza di unità tattiche. "È un quartiere solitamente tranquillo e familiare, circondato da scuole. Siamo tutti sotto shock", ha raccontato un residente a CTV News.

Le autorità non hanno ancora reso noto il movente dell'attacco né l'identità delle persone coinvolte. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria e accertare le circostanze che hanno portato all'apertura del fuoco.