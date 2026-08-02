Il video della sparatoria fuori da un fast-food in Idaho: tre persone uccise, altre sette ferite

Un uomo ha fatto esploderei alcuni colpi di fucile nel pomeriggio di sabato primo agosto nei pressi di un ristorante, nel sud dell’Idaho. Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite. Trovato morto l’aggressore.

Sparatoria negli Stati Uniti. Stando alle prime informazioni, un uomo ha fatto esplodere alcuni colpi nel pomeriggio di sabato primo agosto nei pressi di un ristorante, nel sud dell'Idaho. Purtroppo tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite, come ha dichiarato un portavoce della città di Twin Falls.

L'uomo ha scelto una zona molto affollata, infatti al momento della sparatoria erano presenti almeno centinaia di persone. Si tratta di un'area commerciale tra le più frequentate di Twin Falls con tanti hotel, negozi di catene nazionali e ristoranti. Subito la polizia è intervenuta sul posto insieme ai sanitari in ambulanza: nulla è stato possibile per salvare la vita alle tre vittime. Intanto gli agenti si sono subito messi alla ricerca del presunto aggressore che hanno trovato morto in un'area vicina al ristorante. La polizia è al lavoro per ricostruire minuto per minuto quanto accaduto e per risalire al movente della tragedia.

Il capo della polizia di Twin Falls, Matthew Hicks, ha spiegato che "è stata una scena molto caotica". Le telecamere di video-sorveglianza della zona mostrerebbero l'aggressore con in mano una lunga pistola e subito dopo diverse persone che scappano fuori dal ristorante.