Sparatoria a Seattle durante Food Festival, 3 morti e 5 feriti tra cui un bimbo di 2 anni: “Violenza insensata”

Sparatoria oggi a Seattle, quando in Italia erano circa le 3 di notte: colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi durante un festival gastronomico allo Space Needle. Il bilancio è di 3 morti e 5 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. Fermata una persona.

Sparatoria a Seattle (Getty).

Paura a Seattle dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 3 morti e almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca, Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. "Desidero ringraziare gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto due sospetti in stato di fermo", ha dichiarato in un comunicato. La polizia ha fatto sapere però di essere sulle tracce anche di un secondo sospettato.

La portavoce dell'Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che la struttura ha accolto quattro feriti: un bambino di due anni, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni e un'altra donna di circa 55 anni, che è stata trasferita in sala operatoria e le cui condizioni sono state definite critiche.

Testimoni riferiscono di avere udito una serie di colpi sordi in rapida sequenza, come confermano anche alcun video circolati sui social network. Una scena caotica, con folle di partecipanti che correvano e cercavano riparo in tutto il complesso del parco di 74 acri. Nel centro della città, nel nord-ovest degli Stati Uniti, si è svolto nel fine settimana il festival "Bite of Seattle, l'annuale festival gastronomico cittadino con numerosi stand con migliaia di visitatori attesi. Resta ignoto il movente su cui indagano gli inquirenti.

Intanto, le autorità di Seattle e dello Stato di Washington hanno condannato la sparatoria definendola un atto di "violenza insensata". Anche la sindaca Wilson ha definito quanto successo "un atto di orribile violenza" e ha affermato che la comunità "sta cercando di capire come un raduno incentrato sulla cultura, la condivisione e la gioia sia finito in una raffica di proiettili". La sparatoria di questa notte è una delle almeno 271 sparatorie di massa avvenute negli Stati Uniti solo quest'anno, secondo il Gun Violence Archive.