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Città del Messico, tragedia durante i festeggiamenti per la vittoria contro l’Ecuador: 2 morti per asfissia

Una 19enne e un 44enne sono morti durante i festeggiamenti a Città del Messico. Erano tra le migliaia di tifosi scesi in strada ieri 30 giugno per la vittoria contro l’Ecuador.
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A cura di Maria Neve Iervolino
I festeggiamenti a Città del Messico prima della morte di due tifosi
I festeggiamenti a Città del Messico prima della morte di due tifosi

Due persone sono morte durante i festeggiamenti a Città del Messico per la vittoria ai Mondiali contro l'Ecuador. Dopo il match del 30 giugno una folla oceanica composta da un milione di persone si è riversata per le strade della capitale messicana. Tra loro c'erano anche una una ragazza di 19 anni e un uomo di 44, il cui decesso è stato confermato dalle autorità locali.

I due tifosi sono morti per asfissia, come ha fatto sapere il Dipartimento della Salute messicano: "Dopo tentativi di rianimazione prolungati è stato confermato il decesso. Entrambi sono stati identificati dai rispettivi familiari".

Il Governo di Città del Messico ha quindi porto in un post pubblicato su X le proprie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.

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Le immagini di Città del Messico mostrano una folla senza precedenti assembrata soprattutto nelle vicinanze dello stadio e dell'Angelo dell'Indipendenza, uno dei simboli della capitale. I festeggiamenti fino a poche ore fa non avevano registrato incidenti, ma all'alba di oggi è arrivata la notizia delle due vittime.

Secondo le prime ricostruzioni dei quotidiani messicani, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 23.40 (ora locale) quando sono fatti scoppiare alcuni fuochi d'artificio. I rumori avrebbero provocato uno spostamento in massa di migliaia di persone che avrebbero travolto le due vittime. Entrambi sarebbero rimasti schiacciati, la dinamica precisa però è ancora in fase di definizione da parte delle forze dell'ordine.

I festeggiamenti sono partiti a conclusione della partita vinta ieri, 30 giugno, dal Messico contro l'Ecuador con il punteggio di 2 a 0. Grazie a questo risultato la squadra accederà agli ottavi di finale dove affronterà l'Inghilterra.

Questa qualificazione ha portato un'ondata di entusiasmo incontenibile e le persone dopo essersi date appuntamento allo stadio cittadino si sono dirette verso le vie principali della città. A un certo punto di questo percorso la 19enne e il 44enne sono stati schiacciati dagli altri tifosi, finendo per morire.

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