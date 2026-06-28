Aereo con undici persone precipita e si schianta in strada: tutti morti, tragedia oggi a Nancy

L’aereo è precipitato oggi schiantandosi nella località francese di Tomblaine, sobborgo di Nancy, con a bordo 11 persone. Morto il pilota e un gruppo di paracadutisti provenienti da un club di paracadutismo locale.

Un aereo da turismo con undici persone a bordo è precipitato oggi schiantandosi nella località francese di Tomblaine, sobborgo di Nancy, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle. Nessuno è sopravvissuto all’incidente. La tragedia nella tarda mattinata di domenica 28 giugno nei pressi del parcheggio di un supermercato della zona. L’aereo doveva servire al lancio di un gruppo di paracadutisti provenienti da un club di paracadutismo locale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:00 di oggi quando sul posto è scattata una maxi emergenza con l’arrivo di numerose squadre di vigili del fuoco e ambulanze, oltre alla polizia che ha istituito un perimetro di sicurezza. Secondo la prefettura locale, l'aereo era decollato nella stessa mattina di oggi dall'aeroporto di Nancy-Essey e doveva effettuare un breve tragitto, ma poco dopo, per motivi ancora da chiarire, è precipitato. Lo schianto a lato di una strada, vicino ad alcune case. "Si trattava di un'attività specifica di un club di paracadutismo. L'aereo è precipitato improvvisamente nelle immediate vicinanze dell'aeroporto" ha spiegato ilPrefetto aggiungendo che " al momento non ci sono vittime collaterali"

"Evitate assolutamente la zona di via Salvador Allende. Per consentire il libero accesso ai servizi di emergenza e alle forze dell'ordine, non recatevi in ​​quella zona", ha dichiarato la polizia nazionale in un messaggio pubblicato sui propri canali social. “Il prefetto di Meurthe-et-Moselle, ha deciso di attivare il centro operativo dipartimentale in presenza dell'intero insieme dei servizi operativi al fine di garantire un monitoraggio in tempo reale dell'evento” spiegano le autorità francesi.

Secondo i media locali, l’areo trasportava undici persone tra cui dieci che avrebbero dovuto partecipare a un lancio col paracadute in coppia. Il pilota e i due gruppi di cinque paracadutisti, cinque istruttori e cinque allievi che avrebbero dovuto partecipare a un "battesimo di lancio dal paracadute", sono tutti morti. "L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino. Stavo passando in macchina per andare a fare la spesa ad Auchan quando l'ho visto precipitare e schiantarsi." ha raccontato un testimone. Inizialmente si è temuto anche il rischio di esplosione dell'aereo che però fortunatamente alla fine è stato scongiurato.