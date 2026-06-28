A Milano umidità e caldo come a Bangkok e Il Cairo: oggi picco di oltre 38 gradi percepiti

Oggi a Milano si arrivano a toccare i 38 gradi percepiti. La temperatura già alle ore 8 di mattina è di 27 gradi e alle ore 14 di 37 gradi, come riportato dal bollettino emesso dal Ministero della Salute.

Oggi, domenica 28 giugno, a Milano è la giornata più calda registrata fino ad ora: si arrivano a toccare i 38 gradi percepiti. La temperatura già alle ore 8 di mattina è di 27 gradi e alle ore 14 di 37 gradi, come riportato nel bollettino emesso nei giorni scorsi dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio su coordinamento del Ministero della Salute. Tutto il weekend in realtà, da venerdì 26 giugno a oggi, Milano è rientrata nel livello 3 di calore, quello più elevato, da bollino rosso.

Le temperature di oggi a Milano sono quasi paragonabili a quelle del Cairo in Egitto. Secondo 3B Meteo nel pomeriggio di oggi a Milano scatta l'allerta elevata calore con temperature fino a 37-38 gradi, mentre è prevista allerta ordinaria calore alla sera con 33.6 gradi. Mentre nella città del Cairo, sempre oggi, si registra un minimo di 24 gradi e un massimo di 38-39.

Mentre per quanto riguarda l'umidità oggi a Milano varia indicativamente tra il 35% e il 60% nel corso della giornata. A causa del forte caldo, i valori più bassi si registrano durante le ore centrali del pomeriggio, per poi risalire leggermente verso sera con l'aumentare della nuvolosità.

A Bangkok, capitale della Thailandia, nota in questo periodo per un clima caldo e molto umido, le temperature vanno da un minino di 28 a un massimo di 35 gradi (percepiti 40 gradi), con un'umidità che varia indicativamente tra il 55% e l'80%. Nel corso del pomeriggio si aggira attorno al 57%-62%.

Complice di questo caldo in Italia e in Europa è la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, che proprio in questi giorni e oggi, raggiunge il suo apice. Da domani, lunedì 29 giugno, invece la situazione inizia a cambiare. Prevista pioggia con precipitazioni del 35% e temperature che scenderanno leggermente: massima 36 gradi e minima 23.