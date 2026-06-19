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A Milano caldo da allarme rosso per domenica, l’esperto: “Temperature fino a 38 gradi e notti tropicali”

Per domenica 21 giugno il ministero della Salute ha emanato l’allerta rossa per il caldo. Come spiegato dal meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it, “le temperature massime in città potranno toccare i 38 gradi e nella notte non scenderanno sotto i 25 gradi”.
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Intervista a Flavio Galbiati
Meteorologo Meteo Expert
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A cura di Enrico Spaccini
Turisti alle prese con il caldo in centro a Milano (foto da LaPresse)
Turisti alle prese con il caldo in centro a Milano (foto da LaPresse)

Il ministero della Salute ha emesso allarmi arancione e rosso per il caldo per il fine settimana a Milano. Stando ai dati riportati dal sistema per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, per oggi, venerdì 19 settembre, e per domani, sabato 20 giugno, sono previste temperature massime percepite fino ai 36 gradi. "Domenica possono toccare anche i 38 gradi in città, senza contare l'effetto ‘isola di calore' che contribuisce maggiormente a intrappolare il caldo", ha spiegato Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, a Fanpage.it: "Ci aspettano notti tropicali almeno fino a metà della prossima settimana, è una situazione davvero critica".

L'ondata di caldo eccezionale che sta investendo molti Paesi europei, in particolare Spagna e Francia, dove secondo Meteo France tra domenica e lunedì si aspettano di battere il record assoluto di temperature, sta colpendo anche l'Italia. "L'aria portata dall'anticiclone africano è decisamente calda per la stagione, molto più di quello che dovrebbe essere", ha commentato Galbiati, e le conseguenze sono proprio le temperature elevate anche 8 gradi sopra alla media, e in alcuni casi perfino 10 gradi superiori.

L'estate è alle porte, domenica 21 giugno ci sarà il solstizio, quando l'insolazione è la più diretta e intensa di tutto l'anno. Le giornate sono lunghe e il cielo sereno, ma a questi elementi va aggiunta anche l'assenza di ventilazione e l'afa tipica della Pianura Padana, "causata dall'elevata umidità al suolo per la persistenza dell'alta pressione – ha spiegato il meteorologo – che appunto schiaccia l'aria impedendo un rimescolamento".

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Come detto, le temperature massime a Milano potranno toccare anche i 38 gradi. Ma a essere elevate saranno anche le minime che solitamente si registrano durante le notti. Quelle che si attendono, almeno fino a metà della prossima settimana, saranno "tropicali", ovvero, ha continuato Galbiati, "che non scendono sotto i 20 gradi, ma anzi saranno anche di 25-26 gradi".

Tutto questo caldo intenso potrebbe portare anche a temporali occasionali, soprattutto sulla zona delle Alpi e delle Prealpi. "Si chiamano ‘temporali di calore‘ perché non sono frutto di una perturbazione, ma di umidità e temperature elevate che favoriscono l'innesco di correnti convettive che portano i cumuli", ha spiegato Galbiati, "tuttavia, difficilmente arriveranno anche a Milano".

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