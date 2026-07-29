Degrado a Milano, il Comitato Gorla Martesana: “Nel parco scommesse clandestine di galli, urla e sporcizia”

Il Comitato Gorla Martesana denuncia una situazione di degrado urbano e sporcizia che ruota intorno alle persone che praticano le scommesse clandestine di galli nel parco Martesana, a Milano Est.

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Degrado urbano, sporcizia lungo le strade, rifiuti ingombranti abbandonati in ogni angolo della città. I cittadini di Milano, specialmente quelli residenti in zone periferiche, non ne possono più di questa situazione, a tratti fuori controllo. C'è chi invia continue segnalazioni ad Amsa, l'azienda milanese che si occupa di servizi ambientali, chi si rimbocca le maniche e scende in strada per pulire in autonomia, chi invece costituisce comitati civici.

È il caso quest'ultimo del Comitato Gorla Martesana (CGM), nato con l'obiettivo di promuovere la tutela del territorio, il decoro urbano, la sicurezza e la convivenza tra tutti i cittadini che vivono e frequentano il quartiere Gorla e l'area del Parco della Martesana, nella zona di Milano Est.

"L'ultima azione che stiamo intraprendendo è cercare di contrastare le scommesse illegali e tutto il contesto che ruota attorno a questa pratica illecita. Ogni sera da anni al parco Martesana si radunano indisturbati, gruppi di 100 e nel fine settimana anche 200, cittadini Filippini, i quali sono dediti a questa pratica barbara delle scommesse con i galli che combattono, il tutto avviene in diretta streaming con le Filippine, ma il giro di soldi e le urla e la vendita di cibo e alcolici non autorizzata, è tutta in presenza, abbiamo già fatto un esposto e sensibilizzato il consolato filippino che non approva minimamente tali pratiche, abbiamo video e foto di ciò che avviene e auspichiamo che si prendano al più presto provvedimenti", ha spiegato il Comitato a Fanpage.it mettendo in luce una situazione di disagio che va avanti ormai da diversi anni.

Al tempo stesso il Comitato Gorla Martesana tiene a precisare che non si vuole assolutamente puntare il dito contro la comunità filippina "che rappresenta invece una componente importante e pienamente integrata del nostro quartiere. Siamo convinti che la stragrande maggioranza dei cittadini filippini condivida gli stessi valori di legalità, rispetto delle regole e convivenza civile".

"Intanto il parco è diventato una latrina e completamente fuori controllo, un piccolo miglioramento c'è stato dopo aver diffuso un video che abbiamo fatto, ma si sono solo spostati di qualche metro, sono anni che si va avanti così e nessuno fa niente", conclude il Comitato a Fanpage.it.

Il Comitato, come spiega, è attivo per cercare di promuovere attività di sensibilizzazione sul territorio, "che sembra aver prodotto i primi effetti positivi, restituendo al parco un clima più sereno e una maggiore fruibilità da parte di famiglie, anziani, bambini e cittadini".