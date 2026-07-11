Corsico, Alessio Borelli, 41 anni, trovato morto in casa, vicino un coltello insanguinato: ipotesi omicidio

Il 41enne Alessio Borelli trovato morto in casa a Corsico, in provincia di Milano. Aveva diverse ferite all’addome. Vicino un coltello intriso di sangue. I carabinieri ipotizzano un omicidio.

Foto di repertorio

Il 41enne Alessio Borelli ritrovato morto in casa con ferite all'addome e accanto un coltello insanguinato. Il corpo senza vita scoperto dai vigili del fuoco e dai carabinieri in una casa in via Parini a Corsico, in provincia di Milano, allertati dai vicini che sentivano provenire un odore nauseabondo dall'appartamento. Il cadavere era in stato di decomposizione, non si esclude, da un primo esame medico esterno, che possa essere morto da diversi giorni. Gli investigatori hanno riscontrato che le ferite all'addome potrebbero essere compatibili con una morte violenta. L'ipotesi, quindi, al momento, è di omicidio. L'uomo potrebbe essere stato assassinato.

Ma è giallo sul movente. La porta di casa, infatti, sembra che fosse chiusa dall'esterno. Circostanza difficilmente compatibile con un tentativo di furto o di rapina andato male. La macabra scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, dai carabinieri della Compagnia di Corsico. L'abitazione, come detto, posta all'ottavo piano di un palazzo, era chiusa, quindi i vigili del fuoco intervenuti hanno fatto accesso tramite una finestra. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Sezione Indagini Scientifiche del Nucleo Investigativo ed al medico legale, è giunta anche la pm Ilaria Perinu della Procura della Repubblica di Milano.

Quando sono entrati in casa, i militari dell'Arma hanno trovato il corpo immerso in una pozza di sangue e l'abitazione messa letteralmente a soqquadro. Borelli, 41enne italiano, era un pregiudicato e aveva diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Abitava da solo nella casa si Corsico, per la quale sarà disposto il sequestro. Il pm di turno probabilmente provvederà a sequestrare anche la salma per l'eventuale autopsia. Non è al momento noto, come detto, da quanti giorni il 41enne fosse deceduto. Ma è presumibile che la data della morte risalga a diversi giorni fa, considerato che la chiamata è giunta da alcuni vicini proprio per il cattivo odore.