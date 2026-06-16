Trovato un cadavere nelle acque del Naviglio nel Milanese, è un uomo: indagini in corso

Il corpo di un uomo è stato trovato lungo le acque del Naviglio a Corsico (Milano): si indaga per capire cosa possa essere successo e chi fosse.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 16 giugno 2026, è stato trovato il cadavere di un uomo nelle acque del Naviglio in via Alzaia Trieste a Corsico, comune che si trova in provincia di Milano. Non è ancora chiaro chi sia la vittima, quale sia il suo nome e cognome. Non si sa nemmeno cosa sia successo.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, il corpo è stato trovato lungo le acque di via Alzaia Trieste. A rinvenirlo è stato il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando di Milano probabilmente dopo una segnalazione di qualche passante, che avrà visto il corpo. Sono stati avvisati anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e i carabinieri competenti sul territorio. I medici e i paramedici hanno potuto dichiarare solo il decesso.

I carabinieri dovranno adesso ricostruire l'accaduto. In particolare modo, bisognerà capire cosa possa aver provocato la morte: se si sia trattato di un gesto estremo, di un malore dopo essersi tuffato o se vi siano responsabilità terze. Bisognerà anche identificarlo: per il momento nessuno sa come si chiamasse, quanti anni avesse o cosa facesse lì.

Una volta identificato si potrà avvisare eventuali familiari per avere maggiori dettagli anche sulla dinamica. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sulla vicenda e su cosa possa essere successo.