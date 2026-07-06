Trovato il cadavere di un 25enne nel canale Villoresi a Parabiago nel Milanese: indaga la procura

È stato rinvenuto il cadavere di un 25enne nelle acque del Canale Villoresi a Parabiago (Milano). Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori a tre metri di profondità. Indaga la procura.

I vigili del fuoco sul posto del ritrovamento

Nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo di 25 anni nelle acque del Canale Villoresi a Parabiago, un comune in provincia di Milano. Il corpo del giovane – la cui identità è ancora sconosciuta – è stato recuperato dai sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano al termine di un complesso intervento di ricerca.

Il ritrovamento del corpo

L'allarme è scattato poco dopo le ore 17:30 quando il giovane, di origini pakistane, si è tuffato da un ponte situato in via San Sebastiano a Parabiago. Dopo essersi immerso, però, non era più riemerso, facendo temere fin da subito il peggio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con l'autopompa serbatoio (APS) dei vigili del fuoco di Legnano, le squadre SAF fluviali specializzate negli interventi in ambiente acquatico e il nucleo elicotteri di Malpensa che ha supportato le operazioni di ricerca dall'alto. Le ricerche si sono concentrate nel tratto di canale dove era stato visto scomparire. Il corpo è stato, infine, individuato a circa tre metri di profondità, bloccato sul fondo, circostanza che ha reso indispensabile l'intervento dei sommozzatori del comando di Milano che sono poi riusciti a recuperarlo.

Nonostante il rapido dispiegamento dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso insieme alla procura. Le indagini sono finalizzate a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a confermare ufficialmente l'identità della vittima.