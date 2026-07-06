milano
Video thumbnail

Il video dell’accoltellamento in via Capecelatro a Milano: l’agguato alle spalle e poi l’aggressione al 55enne

Un ragazzo di 22 anni ha accoltellato un uomo di 55 anni in via Capecelatro a Milano: nel video è possibile vedere l’agguato e il momento dell’aggressione.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Ilaria Quattrone
Aggressione via Capecelatro
Aggressione via Capecelatro

Sta parlando tranquillamente con alcune persone sedute nei tavolini fuori da un bar fin quando un ragazzo, che sta camminando alle sue spalle, si ferma e lo colpisce con un coltello. Si scaglia su lui con una violenza inaudita. A fermarlo sono le stesse persone con cui la vittima stava parlando. E, piano piano, se ne aggiungono altre. Questo racconto è quello che si vede nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del bar La Giada di via Capecelatro in zona San Siro a Milano dove sabato 4 luglio, alle 7:30 del mattino, un 55enne è stato aggredito da un ragazzo di 22 anni.

L'uomo, che si chiama Gerardo P., è stato accoltellato venti volte: alle spalle e all'addome. Ha un polmone collassato ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono in leggero miglioramento. A finire in manette, invece, è il 22enne Lamin Saidilly. I due non si conoscevano. Il ragazzo sembrerebbe averlo accoltellato completamente a caso.

Nato a Conegliano Veneto, comune che si trova in provincia di Treviso, si sarebbe allontanato da casa almeno una settimana fa. I genitori hanno detto di non averlo sentito e hanno escluso pregressi problemi psichici. "Ho visto che lo pugnalava alla pancia, così io e il mio amico gli siamo saltati addosso e lo abbiamo messo a terra. Gli abbiamo strappato il coltello dalle mani. Lui era fermo a terra, io gli stavo sopra per immobilizzarlo", ha raccontato una delle persone che ha fermato il giovane.

Leggi anche
Accoltella un 55enne in un bar di via Capecelatro a Milano: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio"

All'arrivo della polizia, il 22enne è stato arrestato e portato in commissariato. Poi, concluse tutte le operazioni di rito, è stato trasferito in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Alle forze dell'ordine avrebbe detto: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio". Oggi, lunedì 6 luglio, sarà interrogato davanti al giudice per le indagini preliminari Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore.

autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views