Accoltellamento a Milano, 20enne ferito al torace: trasferito d’urgenza in ospedale

A Milano, nel quartiere Gratosoglio, un ragazzo di vent’anni è stato accoltellato al torace. Ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Gravissima aggressione all'alba di oggi, sabato 4 luglio 2026, a Milano. Un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Per il momento, un uomo di 31 anni è stato denunciato per lesioni.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'aggressione è avvenuta poco prima delle 5 lungo via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio, alla periferia sud del capoluogo meneghino. Un ventenne avrebbe avuto una discussione, pare per futili motivi, con un 31enne. Quest'ultimo avrebbe colpito il giovane con un coltello e lo avrebbe ferito al torace. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La chiamata è arrivata intorno alle 4:45. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. I paramedici hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno trasferito il ventenne, che è originario del Marocco, in codice rosso al Policlinico: le sue condizioni sono molto gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

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Nel frattempo, i carabinieri sono intervenuti sul luogo dell'accaduto e hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono riusciti poi a rintracciare l'aggressore. Il 31enne, anche lui con origini marocchine, è stato trovato con alcune ferite superficiali. Dopo aver ascoltato la sua versione dei fatti, hanno deciso di denunciarlo. Dovrà rispondere dell'accusa di lesioni. Dopo essere stato portato in caserma per gli accertamenti di rito, è stato lasciato a piede libero.