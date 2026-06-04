Ragazzo di 30 anni accoltellato in strada a Crescenzago da due persone: in codice rosso al Niguarda

L’aggressione si è verificata ieri sera in via Civitavecchia 82 a Crescenzago (Milano), non distante dalla fermata della metropolitana, M2.

Un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato ieri sera, 3 giugno, in via Civitavecchia 82 a Crescenzago, quartiere di Milano, non distante dalla fermata della metropolitana della linea M2.

Stando a quanto si apprende dalle informazioni fornite da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) quando i soccorsi sono intervenuti, intorno alle 22.10, hanno trovato il giovane ancora cosciente ma con diverse ferite da arma da taglio. Sul posto sono giunti inizialmente in codice giallo un'ambulanza e un'automedica del 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure del caso al 29enne, lo hanno poi trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Le ferite da lui riportate a causa dell'aggressione si sono rivelate molto gravi. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crescenzago, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Dai primi dettagli, sembrerebbe che due persone, con volto parzialmente nascosto, abbiano aggredito il trentenne, che ha origini egiziane. Ascoltato dai militari, la vittima ha affermato di essere stato colpito nel tentativo di una rapina. Le forze dell'ordine stanno comunque cercando elementi per poter identificare i responsabili che, dopo i fatti, sono scappati. Non è chiaro se siano state acquisite immagini di telecamere presenti in zona per poter avere una dinamica più chiara e soprattutto per risalire alla loro identità. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti.