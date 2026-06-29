Ferito a colpi di mannaia alla Montagnetta di San Siro a Milano: ipotesi regolamento di conti

L’aggressione si è verificata ieri nel parcheggio di via Benedetto Croce, lato XXV Aprile, all’ingresso del Monte Stella, la cosiddetta ‘Montagnetta di San Siro’, a Milano.

Immgine di repertorio

Un uomo di 38 anni, di origine algerina, è stato trovato accoltellato e ferito a colpi di mannaia, nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, intorno alle 17, nel parcheggio di via Benedetto Croce, lato XXV Aprile, più precisamente all'ingresso del Monte Stella, la cosiddetta ‘Montagnetta di San Siro', a Milano.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presenti un'ambulanza e un'automedica del 118 inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza della Lombardia. I sanitari hanno trovato l'uomo a terra con fendenti a braccia, gambe e torace, e lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Niguarda. Alcuni fendenti poi hanno un'escursione molto ampia della ferita, e una profondità di taglio tipica delle mannaie o piccole asce. Stando a quanto si apprende in base alle prime informazioni diffuse le condizioni dell'uomo sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Presenti anche i carabinieri di Milano per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Al momento ancora non si conoscono le circostanze dell'accoltellamento, ma i precedenti dell'uomo per spaccio di droga potrebbero far pensare a un regolamento di conti.

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Il 38enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani che lo avrebbero prima accerchiato e poi colpito con fendenti. Ma all’arrivo dei carabinieri, della banda non c’era più traccia. I militari ora sono al lavoro per cercare di individuarli e rintracciarli, a partire dall'esame delle immagini di videosorveglianza della zona e delle testimonianze di chi ha assistito alla scena.

Al momento non risulta che la vittima conoscesse i suoi aggressori.