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Passante accoltellato in zona San Siro a Milano, è gravissimo: un 22enne lo ha colpito alle spalle

In zona San Siro a Milano, un uomo di 55 anni è stato accoltellato alle spalle da un ragazzo di 22 anni. I due non si conoscono e si cerca di capire cosa abbia spinto il 22enne a compiere questo gesto.
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A cura di Ilaria Quattrone
Foto di repertorio
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Ancora un'alba di sangue a Milano. Ancora un uomo accoltellato. Dopo quanto accaduto in zona Gratosoglio, dove un ventenne è stato colpito al torace da un 31enne, nel quartiere San Siro un 55enne è stato aggredito da un ragazzo di 22 anni. Sui motivi che lo hanno portato a compiere questo gesto, indagano le forze dell'ordine.

Tutto è accaduto attorno alle 7:30 di oggi, sabato 4 luglio 2026. Alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), è arrivata la segnalazione di un uomo di 55 anni, che è stato accoltellato fuori da un bar. Il locale si trova in via Capecelatro, in piena zona San Siro. Il 55enne stava passando da lì quando è stato colpito alle spalle, più volte, dal 22enne.

Una volta arrivati sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno stabilizzato la vittima, che aveva ferite gravissime, e l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono molto gravi e non si sa se sia in pericolo di vita o meno.

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Prima del 118, sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno subito bloccato il ragazzo di 22 anni, e lo hanno portato negli uffici del commissariato. Stando a quanto sono riusciti a scoprire, sembrerebbe che non vi sia alcun legame tra vittima e aggressore. Non sarebbe nemmeno accaduto nulla prima dell'aggressione. Il movente resta quindi oscuro.

Proprio per comprendere al meglio cosa sia accaduto, gli investigatori stanno proseguendo con i loro accertamenti. In particolare, stanno cercando di scavare nel passato del 22enne. Non è escluso che il ragazzo soffra di problemi psichiatrici. Una volta ripresosi, fondamentali saranno le parole del 55enne.

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