Uomo trovato con una profonda ferita al torace a Milano, grave in ospedale: indaga la polizia

Un 49enne è stato trovato con una profonda ferita al torace in via Ludovico Montegani, in zona Chiesa Rossa, a Milano: ricoverato in gravi condizioni. Indaga la polizia.

Un uomo di 49 anni è stato trovato con una profonda ferita al torace nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio, in via Ludovico Montegani, alla periferia di Milano in zona Chiesa Rossa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il 49enne in ospedale in gravi condizioni.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'accoltellamento si sarebbe verificato intorno alle ore 23:50 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche gli agenti della questura di Milano.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 22 di via Ludovico Montegani, a Milano, quando un uomo di 49 anni è stato trovato a terra con una profonda ferita al torace. Una volta ricevuto l'allarme ed essere giunti sul posto, i soccorritori hanno deciso di trasportare l'uomo all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Al momento, il 49enne è ricoverato in prognosi riservata.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'aggressione e accertare tutte le responsabilità del caso.