Gli sparano con un fucile mentre è alla guida della sua auto: gravissimo un uomo a Milano

Un uomo è stato ferito in modo molto grave dopo che è stato colpito con una fucilata mentre si trovava a bordo della sua automobile. I fatti sono accaduti ad Arluno, comune in provincia di Milano.

Nella serata di ieri, giovedì 16 luglio, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile ad Arluno, comune in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.

Le informazioni sono ancora poche e frammentarie. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sembrerebbe che il delitto sia maturato in un contesto legato al mondo dello spaccio di droga. Potrebbe, infatti, trattarsi di un regolamento di conti. Poco dopo le 21:10, l'uomo si trovava a bordo della sua automobile con altre due persone. All'interno c'erano un uomo di 34 anni, uno di 36 anni e una donna di 34 anni. Il gruppo stava percorrendo la strada provinciale 229, che collega Arluno con Pogliano Milanese.

A un certo punto, hanno incrociato altre tre persone che erano a bordo della loro automobile. Da questa, è partito un colpo sparato con un fucile. Il conducente del veicolo è stato ferito gravemente alla coscia. La donna di 34 anni è uscita illesa, mentre l'altro è rimasto ferito in modo lieve perché colpito dal vetro che è andato in frantumi.

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Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I paramedici hanno trasferito il conducente all'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso e con un elicottero. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso. I tre responsabili sarebbero fuggiti. Hanno ascoltato le tre presunte vittime, ma il loro racconto presenterebbe alcune incongruenze. Proseguono quindi le indagini.