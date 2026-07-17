Piogge intense e temporali forti all’alba a Milano: il maltempo si abbatte sulla città

Maltempo a Milano. Nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, forti piogge si sono abbattute sulla città.

Le piogge intense si sono abbattute sulla città di Milano. All'alba di oggi, venerdì 17 luglio, un fortissimo temporale ha colpito il capoluogo meneghino e l'hinterland. Tuoni e abbandonante acqua piovana hanno interessato il territorio: dopo qualche minuto la situazione si è attenuata, ma il cielo grigio continua a farla da padrone. Le previsioni, infatti, avevano stabilito che il maltempo avrebbe imperversato sull'area. E, infatti, il centro monitoraggio rischi di Regione Lombardia aveva diramato un'allerta gialla per rischi temporali. La misura, che ha un rischio ordinario, è partita alle 17 di ieri pomeriggio e durerà fino alle 14 di oggi salvo ulteriori proroghe.

Già due giorni fa, era stata diramata un'allerta arancione sempre per temporali. E, infatti, il maltempo si era abbattuto sia su Milano e il suo hinterland che su altri capoluoghi lombardi. Alle piogge, in quell'occasione, si è aggiunto anche un forte vento. Questi due fenomeni hanno causato numerosi danni. Centinaia, infatti, gli interventi dei vigili del fuoco: il territorio più colpito è stato, senza ombra di dubbio, quello della provincia di Cremona dove ancora oggi si contano i danni di quanto accaduto.

Un albero caduto a Cremona

Considerato che l'allerta durerà fino alle 14, i cittadini e le cittadine tutte è bene che seguano le indicazioni che vengono lasciate dal centro monitoraggio rischi ogni volta che è diramata un'allerta. Quindi è bene evitare di sostare in aree vicino a fiumi e torrenti a rischio esondazione ed evitare i sottopassi, soggetti sempre ad allagamenti. Inoltre, in caso, di eventi all'aperto è bene monitorare costantemente le previsioni proprio per evitare situazioni di pericolo. Ovviamente, come sempre, è attivo il centro monitoraggio rischi del Comune di Milano che coordinerà eventuali interventi sul territorio.