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A Milano e in Lombardia è previsto vento forte con raffiche fino a 150 km/h: scatta l’allerta meteo arancione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio vento forte e temporali: sono previste raffiche fino a 150 km/h.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo arancione (criticità moderata) per rischio temporali a Milano e in Lombardia a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, e per tutta la giornata di domani, giovedì 16 luglio: sono previste raffiche di vento molto forti, fino a 110-150km/h, e grandine di medio-grandi dimensioni.

I consigli della protezione civile

Durante l'allerta meteo, i cittadini e le cittadine sono invitate a porre particolare attenzione ad alcuni accorgimenti. In particolare, la protezione civile invita a prestare cautela in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Poi, in caso di maltempo prolungato le istituzioni ricordano di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il forte vento e i temporali potrebbero, infatti, causare eventuali crolli o cedimenti. Inoltre, è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Proprio per la sicurezza dei cittadini è consigliato anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

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In ogni caso, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. A Milano, inoltre, i cittadini e le cittadine che desiderano restare informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune oppure scaricando le app gratuite per sistemi operativi iOS e Android.

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