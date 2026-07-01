Ancora temporali a Milano, 240 interventi dei vigili del fuoco in città: alberi caduti su auto e binari del tram

Alcuni alberi sono stati sradicati a Milano dalle forte raffiche di vento che hanno accompagnato la seconda ondata di maltempo in 3 giorni in città. Un grosso ramo è precipitato sui binari del tram in zona San Siro.

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta su Milano e varie province della Lombardia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 luglio. A distanza di soli tre giorni dall'ultimo temporale, i vigili del fuoco di via Messina sono dovuti intervenire numerose volte in città per vari episodi legati alle forti raffiche di vento che hanno sradicato piante e cartelloni e ai rovesci intensi che hanno allagato cantine e strade. La situazione è tornata stabile nel corso della giornata e, almeno per il momento, non sono state segnalate persone coinvolte.

Come reso noto dai vigili del fuoco di Milano, in tutto sono arrivate in breve tempo circa 240 richieste di intervento. Per questo motivo, tutte le squadre della sede centrale sono state inviate in diversi punti della città per risolvere varie criticità, con il supporto anche dei quattro distaccamenti cittadini. Alcuni alberi sono caduti in piazzale Libia e in viale Lazio, in zona Porta Romana, mentre un grosso ramo è precipitato in via Rospignosi, zona San Siro, bloccando la circolazione del tram 16. Per risolvere questa situazione, le squadre di intervento dell'Azienda trasporti milanesi (Atm) hanno affiancato i soccorritori dei vigili del fuoco.

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva diramato per oggi un'allerta meteo arancione proprio per l'arrivo di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità su gran parte del territorio. Il Comune di Milano, a sua volta, aveva disposto in via precauzionale la chiusura dei parchi cittadini per l'intera giornata, invitando la popolazione a evitare aree alberate e giardini pubblici fino al termine dell'allerta.

I fenomeni di maltempo si sono verificati anche sui rilievi alpini e prealpini, per poi estendersi verso le alte pianure e sui settori centrali e orientali della regione. L'ondata di maltempo si è attenuata nel corso del pomeriggio, ma per la sera non sono esclusi altri rovesci e temporali, accompagnati talvolta da raffiche di vento e grandine. Numerosi disagi si sono verificati anche nelle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Sondrio. Nel Mantovano, in particolare, diversi comuni sono rimasti senza elettricità a causa dei blackout come per esempio a Rodigo, Curtatone e Poggio Rusco oltre che nel capoluogo stesso.