Maltempo in Lombardia: feriti, allagamenti e alberi caduti, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco

Alberi abbattuti, allagamenti e raffiche di vento fino a 150 km/h: il maltempo e i forti temporali hanno colpito la Lombardia. Due feriti a Cremona, numerosi danni e disagi nella Bergamasca.

Maltempo a Cremona, foto del sindaco Andrea Virgilio

Alberi sradicati, allagamenti, pali divelti, sottopassi finiti sott'acqua e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. È il bilancio del violento maltempo che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, ha colpito diverse aree della Lombardia, con le situazioni più critiche registrate nelle province di Cremona e Bergamo. Le forti raffiche di vento che hanno toccato i 150 km/h, accompagnate da piogge intense ma di breve durata, hanno provocato danni alla viabilità, disagi e due feriti nel Cremonese.

I danni del maltempo a Cremona

A Cremona sono bastati una decina di minuti di temporale per sradicare decine di alberi, soprattutto lungo il fiume Po, provocare diversi allagamenti e distruggere alcuni pali. Solo in questa zona, i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa cento interventi per rimuovere alberi caduti, mettere in sicurezza aree pericolanti e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle strade e negli edifici colpiti.

Il maltempo ha provocato anche due feriti. Il primo è un carrozziere, colpito da una lamiera mentre stava entrando nella propria attività, probabilmente sollevata dal vento. La seconda è una donna, raggiunta dal ramo di un albero all'interno di una società canottieri. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati per le cure necessarie: secondo le prime informazioni, nessuno dei due avrebbe riportato lesioni gravi.

I danni del maltempo a Bergamo

Disagi anche nella Bergamasca, investita tra le 16:00 e le 17:00 di questo pomeriggio da un violento temporale accompagnato da raffiche di vento che hanno raggiunto i 150 chilometri orari. Le zone maggiormente colpite sono state il capoluogo, la Bassa e l'Isola bergamasca.

Il bilancio parla di numerosi alberi caduti e di alcuni sottopassi allagati, con conseguenti problemi alla circolazione. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco, chiamati soprattutto a liberare le carreggiate dagli alberi abbattuti e a mettere in sicurezza le aree interessate dal maltempo. A differenza di quanto accaduto nel Cremonese, al momento nella provincia di Bergamo non si registrano persone ferite.

I danni maggiori si sono registrati a Bagnatica dove si è verificata una piccola tromba d'aria che ha divelto il tendone del locale Summer festival, ribaltando l'auto di un volontario sui tavoli esterni allestiti proprio per la festa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto gestire oltre 90 interventi in tutta la provincia.

L'auto che si è ribaltata a Bagnatica

Maltempo, nubifragio nel Mantovano

Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto anche sul Mantovano, provocando allagamenti, cadute di alberi e rallentamenti alla circolazione. Sono stati almeno venti gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il territorio.

A Mantova una pianta è caduta in strada Riviera Mincio, rimanendo sostenuta da un cavo telefonico. La polizia locale ha chiuso la strada in attesa della messa in sicurezza. Disagi sono stati segnalati in gran parte della provincia. Ad Asola un grosso albero è precipitato su un'auto in via Circonvallazione Ovest, bloccando il traffico. A Viadana i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la ciclabile di via Vanoni per la caduta di una pianta. A Canneto sull'Oglio il vento ha danneggiato i vivai, rovesciando vasi, fiori e piante. A Bozzolo si registrano alberi abbattuti, tegole precipitate e danni al Palazzo dei Principi e all'ex Pretura. La statale 10 Padana Inferiore è rimasta bloccata in un senso di marcia. Segnalati anche un blackout temporaneo e danni alle centraline dei servizi pubblici. Pioggia battente e vento anche nel Destra Secchia, mentre nell'Alto Mantovano i danni risultano al momento più limitati.

Allerta anche nel Pavese, ma disagi limitati

È stato di allerta arancione anche in provincia di Pavia per il maltempo, con la possibilità di temporali e vento forte. Sino a questo momento, però, i disagi sono stati limitati. L'area più interessata è stata quella dell'Oltrepò dove si sono registrate piogge e raffiche di una certa intensità.