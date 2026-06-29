Temporali e rischio grandinate a Milano e in Lombardia: attiva l’allerta meteo fino a mezzanotte

È attiva fino alla mezzanotte di lunedì 29 giugno l’allerta meteo gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia. A Milano potrebbero abbattersi anche grandinate.

È attiva fino a mezzanotte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno l'allerta gialla per rischio temporali su Milano e gran parte della regione Lombardia. A questa, si aggiunge anche l'allerta per rischio idrogeologico, soprattutto nel Milanese e nella zona delle Orobie Bergamasche. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, potrebbero abbattersi violenti precipitazioni che, localmente, possono causare frane e piccoli allagamenti. Rovesci più isolati sono attesi anche per domani.

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha, infatti, diramato le allerte che saranno attive almeno fino a mezzanotte. L'instabilità si attiverà già nelle prime ore del pomeriggio del 29 giugno sui rilievi alpini, prealpini e Appennino, per poi estendersi nel tardo pomeriggio alla pianura: prima sulla parte centro-occidentale e successivamente, tra tardo pomeriggio e inizio sera, anche la fascia della Bassa Pianura Centro-Orientale. I fenomeni, sia rovesci che temporali, saranno accompagnati da raffiche di vento che potranno raggiungere i 60-80 chilometri orari, con cumuli di pioggia tra i 30 e i 50 millimetri.

In serata, invece, la perturbazione dovrebbe attenuarsi sui rilievi alpini e prealpini. Per quanto riguarda la fascia di bassa pianura e Appennino, invece, rimarranno attivi nuclei temporaleschi sparsi, localizzati con maggior probabilità sulla parte della Pianura Orientale.

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Per domani, 30 giugno, si prevedono condizioni prevalentemente stabili nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio, invece, potranno attivarsi di nuovo rovesci e temporali sparsi, a partire dall'Appennino, dai settori alpini e prealpini, più probabili centro-orientali. Più avanti nel pomeriggio altri fenomeni potrebbero colpite la fascia della bassa pianura.

L'allerta meteo gialla per rischio temporali è dunque attiva sulla Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine e Occidentali, Orobie Bergamasche, in Pianura dal pomeriggio e sul Nodo idraulico di Milano. Nel Milanese, in particolare, potrebbero abbattersi anche grandinate e piogge intense che potrebbero provocare rischi idrogeologici come frane, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e inondazioni.