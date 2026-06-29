Temporali e rischio grandinate a Milano e in Lombardia: attiva l’allerta meteo fino a mezzanotte
È attiva fino a mezzanotte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno l'allerta gialla per rischio temporali su Milano e gran parte della regione Lombardia. A questa, si aggiunge anche l'allerta per rischio idrogeologico, soprattutto nel Milanese e nella zona delle Orobie Bergamasche. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, potrebbero abbattersi violenti precipitazioni che, localmente, possono causare frane e piccoli allagamenti. Rovesci più isolati sono attesi anche per domani.
Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha, infatti, diramato le allerte che saranno attive almeno fino a mezzanotte. L'instabilità si attiverà già nelle prime ore del pomeriggio del 29 giugno sui rilievi alpini, prealpini e Appennino, per poi estendersi nel tardo pomeriggio alla pianura: prima sulla parte centro-occidentale e successivamente, tra tardo pomeriggio e inizio sera, anche la fascia della Bassa Pianura Centro-Orientale. I fenomeni, sia rovesci che temporali, saranno accompagnati da raffiche di vento che potranno raggiungere i 60-80 chilometri orari, con cumuli di pioggia tra i 30 e i 50 millimetri.
In serata, invece, la perturbazione dovrebbe attenuarsi sui rilievi alpini e prealpini. Per quanto riguarda la fascia di bassa pianura e Appennino, invece, rimarranno attivi nuclei temporaleschi sparsi, localizzati con maggior probabilità sulla parte della Pianura Orientale.
Per domani, 30 giugno, si prevedono condizioni prevalentemente stabili nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio, invece, potranno attivarsi di nuovo rovesci e temporali sparsi, a partire dall'Appennino, dai settori alpini e prealpini, più probabili centro-orientali. Più avanti nel pomeriggio altri fenomeni potrebbero colpite la fascia della bassa pianura.
L'allerta meteo gialla per rischio temporali è dunque attiva sulla Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine e Occidentali, Orobie Bergamasche, in Pianura dal pomeriggio e sul Nodo idraulico di Milano. Nel Milanese, in particolare, potrebbero abbattersi anche grandinate e piogge intense che potrebbero provocare rischi idrogeologici come frane, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua e inondazioni.