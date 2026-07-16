Allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali: partirà alle 17

Allerta meteo gialla a Milano per rischi temporali: la misura è stata diramata oggi e partirà alle 17.

Un'altra allerta meteo per rischi temporali è stata diramata per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio, a Milano. Mentre ieri, è stata prevista un'allerta meteo arancione, quindi con criticità moderata, per oggi sarà invece gialla, un livello più basso. La misura, che è stata decisa dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia, scatterà dalle 17 di oggi e durerà fino alle 14 di domani, venerdì 17 luglio.

Ieri, il maltempo si è scatenato su Milano, ma in misura molto maggiore su Cremona dove si sono registrati 189 interventi dei vigili del fuoco. Diversi problemi si sono avuti anche a Bergamo, Mantova, Como e Brescia. Considerata la mole di attività dei pompieri data dalle piogge che si sono scatenate ieri, è plausibile che anche oggi possano esserci rischi per la cittadinanza.

Per questo motivo, il centro monitoraggio rischi invita tutti i cittadini e le cittadini a stare attente nelle aree che possono essere a rischio. In particolare quelle dove ci sono fiumi o torrenti vicini o ancora nei sottopassi, che sono soggetti ad allagamenti e dove spesso diverse automobili restano bloccate.

Tra le altre raccomandazioni, c'è quella di prestare attenzione all'evoluzione dei fenomeni meteorologici soprattutto se si hanno eventi all'aperto. Questo è il modo ideale per evitare situazioni di pericolo. Come accade sempre durante i periodi di allerta, il centro operativo comunale della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare eventuali interventi in città.

Chi vuole resterà informato sui rischi, potrà collegarsi al sistema di allerta della protezione civile del Comune di Milano o scaricare le app.