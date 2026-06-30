Allerta meteo arancione per temporali domani a Milano: possibili raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinate

L’allerta parte dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 1 luglio, fino alla mezzanotte. Previste raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinate di piccole-medie dimensioni. Chiusi i parchi della città e sospese le attività all’interno.

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali a partire dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 1 luglio, fino alla mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinate di piccole-medie dimensioni.

La fase più intensa e acuta della perturbazione su Milano è prevista nelle prime ore pomeridiane, a partire dalle 13. Date le previsioni si rende necessaria la chiusura dei parchi della città per tutta la giornata di domani, mercoledì 1 luglio.

Resteranno di conseguenza chiuse le attività al loro interno come eventuali attività commerciali, il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta, i CAM e i Centri diurni disabili che si trovano all'interno dei parchi e il Centro Balneare Romano.

Saranno anche sospesi i servizi educativi e i centri estivi che si svolgono all'interno dei parchi. Il Museo civico di Storia naturale sarà accessibile tramite un corridoio sicuro e protetto dal cancello di corso Venezia.

È molto importante – spiega il Comune – durante l'allerta meteo, in particolare a partire dalle 13, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.