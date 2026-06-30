milano
video suggerito
video suggerito

Allerta meteo arancione per temporali domani a Milano: possibili raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinate

L’allerta parte dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 1 luglio, fino alla mezzanotte. Previste raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinate di piccole-medie dimensioni. Chiusi i parchi della città e sospese le attività all’interno.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Francesca Caporello
Immagine

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali a partire dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 1 luglio, fino alla mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h e grandinate di piccole-medie dimensioni.

La fase più intensa e acuta della perturbazione su Milano è prevista nelle prime ore pomeridiane, a partire dalle 13. Date le previsioni si rende necessaria la chiusura dei parchi della città per tutta la giornata di domani, mercoledì 1 luglio.

Resteranno di conseguenza chiuse le attività al loro interno come eventuali attività commerciali, il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta, i CAM e i Centri diurni disabili che si trovano all'interno dei parchi e il Centro Balneare Romano.

Leggi anche
Temporali e rischio grandinate a Milano e in Lombardia: attiva l'allerta meteo fino a mezzanotte

Saranno anche sospesi i servizi educativi e i centri estivi che si svolgono all'interno dei parchi. Il Museo civico di Storia naturale sarà accessibile tramite un corridoio sicuro e protetto dal cancello di corso Venezia.

È molto importante – spiega il Comune – durante l'allerta meteo, in particolare a partire dalle 13, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Immagine
Intervista
Scuole materne di Milano piegate dal caldo, una mamma: "Asili senza condizionatori e con un solo ventilatore"
Un bracciante è morto nei campi di angurie del Mantovano, l'ipotesi: "Malore per il caldo"
Scuole materne di Milano in lotta con il caldo: "In aula ci sono 33° e un solo 'pinguino' per 80 bambini"
Consegne in bici sotto al sole dalle 8 alle 21 a Milano, un rider di Glovo: "Asfalto rovente, niente acqua né pausa"
A Milano umidità e caldo come a Bangkok e Il Cairo: oggi picco di oltre 38 gradi percepiti
Asili nido e scuole materne nella morsa del caldo a Milano, un genitore: "Aule roventi, non si respira"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views