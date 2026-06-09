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Torna il maltempo a Milano, allerta meteo gialla per rischio temporali dalle 12 di mercoledì 10 giugno

È stata diramata un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle 12:00 di mercoledì 10 giugno fino a mezzanotte. I consigli della protezione civile.
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A cura di Giulia Ghirardi
Allerta meteo
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Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 giugno che proseguirà fino a mezzanotte.

I consigli della protezione civile

Durante l'allerta meteo i cittadini e le cittadine sono invitate a porre particolare attenzione ad alcuni accorgimenti. In particolare, la protezione civile invita a prestare cautela in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Poi, in caso di maltempo prolungato le istituzioni ricordano di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il forte vento e i temporali potrebbero, infatti, causare eventuali crolli o cedimenti. Inoltre, è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Proprio per la sicurezza dei cittadini è consigliato anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

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In ogni caso, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. A Milano, inoltre, i cittadini e le cittadine che desiderano restare informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune oppure scaricando le app gratuite per sistemi operativi iOS e Android.

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