Torna il maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporali
Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 10 maggio, fino alle ore 6:00 di martedì 12 maggio.
I consigli della protezione civile
Durante l'allerta meteo i cittadini e le cittadine sono invitate a porre particolare attenzione ad alcuni accorgimenti. In particolare, la protezione civile invita a prestare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.
Poi, in caso di maltempo prolungato le istituzioni ricordano di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il forte vento e i temporali potrebbero, infatti, causare eventuali crolli o cedimenti. Inoltre, è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Proprio per la sicurezza dei cittadini è consigliato anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.
In ogni caso, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. A Milano, inoltre, i cittadini e le cittadine che desiderano restare informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune oppure scaricando le app gratuite per sistemi operativi iOS e Android.