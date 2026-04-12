Torna il maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporali

Allerta meteo Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di domani, lunedì 13 aprile, fino alla mezzanotte di martedì 14 aprile.

I consigli della protezione civile

Durante l'allerta meteo i cittadini e le cittadine sono invitate a porre particolare attenzione ad alcuni accorgimenti. Innanzitutto, la protezione civile invita a prestare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Poi, in caso di maltempo prolungato le istituzioni ricordano di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il forte vento e i temporali potrebbero, infatti, causare eventuali crolli o cedimenti. Inoltre, è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Proprio per la sicurezza dei cittadini è consigliato anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Leggi anche Allerta meteo gialla per vento forte a Milano: possibili raffiche fino a 90 chilometri orari

In ogni caso, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. A Milano, inoltre, chiunque volesse essere informato sui rischi meteorologici potrà collegarsi al sistema di allerta della protezione civile.