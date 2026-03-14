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Ancora allerta meteo gialla a Milano: durerà fino alle 18 di domenica 15 marzo

Allerta meteo gialla a Milano per rischio idraulico e idrogeologico. Iniziata alle 12 di oggi, durerà fino alle 18 di domani, domenica 15 marzo.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Nella giornata di oggi, sabato 14 marzo, è stata diramata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia un'allerta meteo gialla – quindi con rischio ordinario – per rischio idraulico e idrogeologico. La misura è iniziata a mezzogiorno di oggi e durerà fino alle 18 di domani, domenica 15 marzo. Già dalla tarda mattinata di oggi, a Milano si è fatto i conti con la pioggia. Le condizioni meteo sembrano stabili e non sembrerebbero essere pericolose per i cittadini. Ovviamente potrebbero peggiorare e, di conseguenza, è bene cercare di fare attenzione.

Come accade quando vengono diramate misure simili, i cittadini e le cittadine sono invitate a fare attenzione quando si trovano vicino ad aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro o vicino a sottopassi. Sono invitati a non sostare sotto o nelle vicinanze di alberi o vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende. Chi dovesse avere balconi, è invitato a mettere al sicuro i propri manufatti e spostarli se possono essere pericolosi per altre persone. Se invece si hanno appuntamenti all'aperto o ci sono eventi, è bene monitorare le previsioni meteorologiche così da evitare situazioni di pericolo.

L'attenzione è massima anche da parte delle istituzioni. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà infatti attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Per qualsiasi aggiornamento è possibile consultare il sito del Comune o scaricare l'applicazione della protezione civile che è collegata al sistema di allerta.

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