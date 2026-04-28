Circolazione ferroviaria in tilt, treno fermo sulla linea Milano-Lodi: ritardi fino a 50 minuti

Circolazione dei treni in tilt sulla tratta Milano-Lodi: “Ritardi di oltre 50 minuti” per la presenza di persone sui binari e il guasto di un treno. Disagi per i pendolari e fermate alternative.

Il treno fermo sui binari alla stazione ferroviaria di Rogoredo

Circolazione ferroviaria in tilt sulla tratta Milano-Lodi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 aprile. La redazione di Fanpage.it ha, infatti, ricevuto diverse segnalazioni che parlavano di "ritardi superiori ai 50 minuti" che avrebbero causato disservizi diffusi e forti disagi per i pendolari che rientravano a casa dopo il lavoro.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, i problemi sarebbero iniziati intorno alle ore 18:00 a causa di persone non autorizzate sui binari nei pressi della stazione di Rogoredo. Presenza che ha imposto rallentamenti e temporanee sospensioni della circolazione per motivi di sicurezza. La situazione, già critica, si è però ulteriormente aggravata a partire dalle ore 19:00 quando un treno ha subito un guasto rimanendo fermo lungo la linea e bloccando – di fatto – il traffico ferroviario.

A cascata, numerosi convogli hanno accumulato ritardi consistenti, con inevitabili ripercussioni sull'intero nodo ferroviario. Per limitare i disagi e contenere ulteriori rallentamenti, Trenord (la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale in Lombardia) ha predisposto delle fermate alternative per alcuni treni, laddove possibile, nel tentativo di garantire almeno parzialmente la mobilità dei passeggeri. Nonostante gli interventi, la situazione è rimasta critica per diverse ore, con molti viaggiatori costretti ad attendere in stazione o a cercare soluzioni di trasporto alternative.