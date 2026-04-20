Urto tra treni tra Locate e Certosa, circolazione sospesa tra Milano e Genova: ritardi fino a 200 minuti

Incidente ferroviario tra Locate (Milano) e Certosa (Pavia): un treni merci si è scontrato con un treno della linea S13. La circolazione è stata sospesa tra Milano e Genova. Ci sono ritardi fino a 200 minuti.

Foto di repertorio

Nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile 2026, si è verificato un incidente ferroviario tra le stazioni di Locate, comune che si trova in provincia di Milano, e Certosa, che invece si trova in provincia di Pavia. Un treno merci si è scontrato con uno della linea S13. Le cause sono ancora non note. Fortunatamente non si registrano feriti né tra i passeggeri del treno né tra il personale Trenord. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, è stata sospesa la circolazione tra Milano e Genova. Si registrano infatti pesanti ritardi.

L'incidente è avvenuto alle 8.20 del mattino. Stando a quanto diffuso da Trenitalia, si è trattato di un "leggero contatto" tra il regionale che procedeva a 30 chilometri orari, che era in uscita dalla stazione, e il treno merci in sosta. Non è chiaro però quali siano le responsabilità. E mentre si attende di avere un quadro più preciso dell'accaduto, a subire le conseguenze più pesanti sono tanti passeggeri e pendolari che, al momento, devono fare i conti con cancellazioni e ritardi fino a duecento minuti. I problemi riguardano sia i treni regionali di Trenord, che i convogli a lunga percorrenza di Trenitalia.

Al momento è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Pavia e Certosa.

Su Trenitalia è stata pubblicata la lista dei treni Interciry direttamente coinvolti:

• IC 653 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00): il treno oggi termina la corsa a San Martino Cava.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 3018 Certosa Di Pavia (8:40) – Milano Greco Pirelli (9:15).

• IC 658 Livorno Centrale (5:14) – Milano Centrale (10:00): il treno oggi termina la corsa a Tortona.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 662 Livorno Centrale (6:16) – Milano Centrale (10:55): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – La Spezia Centrale (11:26): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:02): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe.

Inoltre è stato specificato che i passeggeri che partono da Milano possono utilizzare i primi treni utili, chi parte da Pavia e Tortona può utilizzare il treno IC 657 Milano Centrale (8:05) – La Spezia Centrale (11:26).

• IC 670 La Spezia Centrale (12:38). Mentre il treno Milano Centrale (15:55) è stato cancellato. Per conoscere l'andamento del treno e soluzioni di viaggio alternative, chiunque può trovarlo cliccando qui.