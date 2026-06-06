Omicidio Gianluca Ibarra a Milano, ricercato un secondo giovane: potrebbe essere in Spagna

Un altro ragazzo è stato individuato nell’ambito delle indagini dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne che è stato accoltellato e ucciso tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa alla periferia nord di Milano. Sarebbe scappato all’estero e potrebbe essere in Spagna.

Gianluca Ibarra Silvera (foto da Instagram)

C'è un altro ragazzo che è stato individuato e che potrebbe trovarsi in Spagna che, secondo i magistrati di Milano, sarebbe coinvolto nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne che è stato accoltellato e ucciso tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa alla periferia nord di Milano. Ieri è stato fermato, interrogato e portato in carcere un 19enne di origini peruviane. Oggi, invece, è stato individuato questo ventenne che però, dopo i fatti, sarebbe scappato all'estero presumibilmente in Spagna.

Le indagini sono condotte dal pubblico ministero Elio Ramondini e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Anche in questo secondo caso, il ventenne avrebbe origini peruviane. Un elemento, questa volta "importante", perché sembrerebbe che i giovani coinvolti nella morte del 22enne facciano parte di una banda latina, i Latin King. E, una delle ipotesi al vaglio, è che il delitto sia conseguenza di "un rito di iniziazione" e cioè di commettere un atto violento per poter aderire alla banda. Se sia effettivamente così, potranno dirlo solo le indagini o gli indagati qualora dovessero decidere di parlare con gli inquirenti. Attualmente gli indagati sono otto, che hanno tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi. Il 19enne fermato è quello che avrebbe impugnato il coltello usato per colpire Silvera: dovrà rispondere dell'accusa di omicidio aggravato.

Ai volti degli indagati è stato possibile risalire grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della stazione Certosa.

In totale sarebbero una decina i ragazzi coinvolti nell'aggressione al 22enne, che sarebbero poi fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio (Bergamo) per poi scendere a Villapizzone (Milano) e sparire, che farebbero parte di un gruppo più ampio. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, il fratello 20enne e il padre sarebbero usciti per comprare alcune birre. Avrebbero incontrato il gruppo, che già nel pomeriggio aveva provato ad attaccare briga con altri ragazzi. Dopo, la vittima, il fratello e un amico 32enne sarebbero tornati in stazione per poter prendere il treno diretto a Segrate e lì sono stati aggrediti: il gruppo ha iniziato a lanciare pietre e bottiglie. Poi una parte avrebbe iniziato a inseguire i tre. Il fratello ventenne e il 32enne sono riusciti a scappare mentre il 22enne è inciampato tre volte, raggiunto dal gruppo che poi lo ha colpito e accoltellato più volte. Il ragazzo è poi morto in ospedale.