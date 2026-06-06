milano
video suggerito
video suggerito

Omicidio Gianluca Ibarra a Milano, ricercato un secondo giovane: potrebbe essere in Spagna

Un altro ragazzo è stato individuato nell’ambito delle indagini dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne che è stato accoltellato e ucciso tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa alla periferia nord di Milano. Sarebbe scappato all’estero e potrebbe essere in Spagna.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Ilaria Quattrone
Gianluca Ibarra Silvera (foto da Instagram)
Gianluca Ibarra Silvera (foto da Instagram)

C'è un altro ragazzo che è stato individuato e che potrebbe trovarsi in Spagna che, secondo i magistrati di Milano, sarebbe coinvolto nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne che è stato accoltellato e ucciso tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa alla periferia nord di Milano. Ieri è stato fermato, interrogato e portato in carcere un 19enne di origini peruviane. Oggi, invece, è stato individuato questo ventenne che però, dopo i fatti, sarebbe scappato all'estero presumibilmente in Spagna.

Le indagini sono condotte dal pubblico ministero Elio Ramondini e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Anche in questo secondo caso, il ventenne avrebbe origini peruviane. Un elemento, questa volta "importante", perché sembrerebbe che i giovani coinvolti nella morte del 22enne facciano parte di una banda latina, i Latin King. E, una delle ipotesi al vaglio, è che il delitto sia conseguenza di "un rito di iniziazione" e cioè di commettere un atto violento per poter aderire alla banda. Se sia effettivamente così, potranno dirlo solo le indagini o gli indagati qualora dovessero decidere di parlare con gli inquirenti. Attualmente gli indagati sono otto, che hanno tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi. Il 19enne fermato è quello che avrebbe impugnato il coltello usato per colpire Silvera: dovrà rispondere dell'accusa di omicidio aggravato.

Ai volti degli indagati è stato possibile risalire grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della stazione Certosa.

Leggi anche
Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera in stazione Certosa a Milano: la polizia arresta un 19enne, altri 7 interrogati

In totale sarebbero una decina i ragazzi coinvolti nell'aggressione al 22enne, che sarebbero poi fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio (Bergamo) per poi scendere a Villapizzone (Milano) e sparire, che farebbero parte di un gruppo più ampio. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, il fratello 20enne e il padre sarebbero usciti per comprare alcune birre. Avrebbero incontrato il gruppo, che già nel pomeriggio aveva provato ad attaccare briga con altri ragazzi. Dopo, la vittima, il fratello e un amico 32enne sarebbero tornati in stazione per poter prendere il treno diretto a Segrate e lì sono stati aggrediti: il gruppo ha iniziato a lanciare pietre e bottiglie. Poi una parte avrebbe iniziato a inseguire i tre. Il fratello ventenne e il 32enne sono riusciti a scappare mentre il 22enne è inciampato tre volte, raggiunto dal gruppo che poi lo ha colpito e accoltellato più volte. Il ragazzo è poi morto in ospedale.

Immagine
Profanazione Pamela Genini, Dolci consegna il cellulare mancante: "Non volevo lo avesse l'assassino"
Francesco Dolci non è stato ammesso come parte civile, sì alla famiglia
Il video ricostruzione: dal delitto al furto della testa
Le amiche di Pamela Genini: "Francesco Dolci era invadente, lo chiamavamo psycho"
Fermate le ricerche della testa di Pamela Genini nei terreni, ora le indagini mirano al telefono di Dolci
L'amico di Dolci: "Francesco tipo strano, era detto 'humus'. Prima gli credevo ora ho qualche dubbio"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views