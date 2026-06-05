Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera in stazione Certosa a Milano: la polizia arresta un 19enne, altri 7 interrogati

Fermato un 19enne di origine peruviana per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto nella stazione Certosa di Milano.

Gianluca Ibarra Silvera (foto da Instagram)

C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa a Milano. Si tratterebbe di un 19enne di origine peruviana e sarebbe, secondo la Polizia, il giovane che avrebbe impugnato il coltello utilizzato per colpire Silvera. Nell'inchiesta della Procura di Milano, coordinata dal procuratore capo Marcello Viola, al momento si ipotizza il reato di omicidio aggravato.

Stando a quanto si apprende il 19enne sarebbe uno degli otto giovani, tutti di età compresa tra i 19 e i 22 anni – residenti tra il capoluogo lombardo e l'hinterland – appartenenti alla banda individuata dalla Polizia nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno.

Gli investigatori della Squadra Mobile, delegati dal pm Elio Ramondini e dall'aggiunta Bruna Albertini, stanno intanto interrogando gli altri sette ragazzi perquisiti oggi che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti.

A partire dall'analisi delle immagini di videosorveglianza della stazione Certosa, gli agenti sono riusciti a ricostruire nell'arco di una settimana spostamenti e itinerario del gruppo di circa dieci ragazzi che dopo l'aggressione è scappato a bordo di un treno diretto a Treviglio (Bergamo) per scendere nella stazione di Villapizzone (Milano) e da lì dileguarsi.

La stazione di Milano Certosa è uno storico luogo di ritrovo delle ‘pandillas' milanesi. Nello scalo da tempo sarebbe riapparsa una pluralità di gruppi e gruppetti, segnalati più volte per schiamazzi e liti, e per l'apparire delle scritte ‘LK' acronimo dei Latin Kings, una delle pandillas che frequentano la zona insieme alla MS13. Prima della notte del 26 maggio non c'erano state aggressioni. Poi, la morte del 22enne, ucciso con numerosi fendenti.

Come ricostruito da Fanpage.it, MS13 – insieme ai Latin King di Chicago e B18 – sono bande latinoamericane che nei primi anni duemila avevano provato a espandere il proprio potere anche in Italia, e in particolare a Milano.