Ritrovato il corpo della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como: recuperato dai sommozzatori

Nella tarda serata di ieri, 21 luglio, dopo ore e ore di ricerche, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como dopo un tuffo in una zona con divieto di balneazione. I genitori sono stati portati in Questura sotto shock.

immagine di repertorio

È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, nella tarda serata di ieri, martedì 21 luglio, il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como. La piccola – che si trovava in gita con la famiglia – si è tuffata intorno alle 15 di ieri e non è più riemersa. È successo di fronte al Tempio Voltiano, nei pressi dei "Giardini a lago" nel centro della città.

Stando a quanto si apprende, la bimba stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti, nonostante il divieto di balneazione, quando si sarebbe tuffata per scomparire poco dopo nel nulla, probabilmente trascinata dalla corrente.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi sul posto ci sono volute molte ore prima il corpo della bimba venisse ritrovato. Alle ricerche hanno partecipato unità navali di guardia di finanza e vigili del fuoco, a cui più tardi si sono aggiunti i sommozzatori, sempre dei vigili del fuoco, arrivati da Torino in elicottero, oltre ai sanitari di Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) presenti anche con l'elisoccorso del 118.

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Le ricerche sono proseguite fino al ritrovamento della piccola ormai priva di vita, avvenuto poco prima delle 23. I genitori della bimba, che avrebbe compiuto 10 anni il prossimo mese, sono stati portati in questura sotto choc.

Come si apprende la bimba e la sua famiglia, di origine marocchina, si trovavano in Italia in vacanza per far visita ad alcuni parenti residente nel Monzese. Quella di ieri doveva essere una giornata di svago e divertimento da trascorrere tutti insieme, ma si è trasformata in tragedia.