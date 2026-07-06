Scavalca la recinzione per recuperare il pallone, ma precipita per 20 metri nel torrente Telo: morto turista 19enne

Un 19enne è morto il 5 luglio dopo essere precipitato per 20 metri nel torrente Telo ad Argegno (Como). Il ragazzo, turista tedesco, avrebbe scavalcato la recinzione per recuperare il pallone con il quale stava giocando insieme a un amico.

Un 19enne è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, dopo essere precipitato in un torrente ad Argegno (in provincia di Como). Nessuno avrebbe assistito alla caduta, ma da quanto emerso finora pare che il ragazzo stesse cercando di recuperare un pallone finito nella zona boschiva e, per cause ancora non note, sarebbe scivolato cadendo dal dirupo. A segnalare il corpo sul letto del corso d'acqua sono stati alcuni escursionisti. Soccorso anche l'amico del 19enne, con il quale stava giocando con il pallone, sotto shock per quanto accaduto.

L'allarme è scattato intorno alle 18 del 5 luglio. Sul posto, un'area boschiva di Argegno, sul lago di Como, sono stati fatti arrivare i soccorritori dei vigili del fuoco, con gli specialisti del nucleo speleo alpino fluviale, il soccorso alpino e i carabinieri di Centro Valle Intelvi e del nucleo Operativo e Radiomobile di Menaggio. Il 19enne, turista tedesco, è stato recuperato quando ormai era già deceduto a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Il ragazzo, infatti, sarebbe precipitato da un dirupo per circa 20 metri finendo sul letto del torrente Telo.

A segnalare la presenza del corpo nel corso d'acqua sono stati alcuni escursionisti, mentre poco lontano si trovava un altro giovane tedesco. Stando a quanto ricostruito finora, era amico della vittima. I due, infatti, erano partiti per una vacanza con un van a Domaso e si erano fermati ad Argegno per una breve pausa e per fare due tiri con il pallone. Questo, però, sarebbe finito nell'area boschiva e il 19enne si sarebbe addentrato tra la vegetazione per andarlo a riprendere. Il ragazzo avrebbe poi scavalcato la recinzione per recuperare la palla, ma sarebbe scivolato e precipitato.

I medici arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per lui, ma hanno dovuto prestare assistenza all'amico sotto shock per quanto accaduto. La salma del 19enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il magistrato di turno in Procura a Como dovrà decidere se disporre l'autopsia.