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Scivola durante un’escursione sulla Presolana e precipita per 50 metri in un canale: morto 74enne

Un 74enne è stato trovato senza vita sulla Presolana (Bergamo) la mattina del 28 giugno. L’ipotesi è che l’escursionista sia scivolato e precipitato in un canale per 50 metri.
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A cura di Enrico Spaccini
Foto di repertorio
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Un escursionista è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno, sulla Presolana. A dare l'allarme sono stati alcune persone di passaggio nei pressi del Canale Bendotti (in provincia di Bergamo). La vittima è un 74enne originario di Bergamo e residente a Curno. L'ipotesi è che sia scivolato nel pomeriggio di ieri, sabato 27 giugno, e sia precipitato per circa 50 metri.

L'allarme è scattato intorno alle 8 del 28 giugno. Sul posto, nel territorio comunale di Castione della Presolana, sono intervenuti i sanitari insieme ai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il corpo dell'escursionista è stato recuperato solo in tarda mattinata, grazie all'elicottero del 118, e a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il medico ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo.

La vittima è un 74enne originario di Bergamo e residente a Curno, che nel pomeriggio di sabato 27 giugno era uscito di casa per un'escursione. L'ipotesi più probabile è che abbia avuto un incidente e, forse perché scivolato, sarebbe precipitato per circa 50 metri nel Canale Bendotti. Gli accertamenti sono ancora in corso e la salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Bratto. Il magistrato di turno in Procura ha dato ai familiari il nulla osta per la sepoltura.

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