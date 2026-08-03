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Precipita da un sentiero vicino al lago di Coca a Valbondione: muore donna di 59 anni

Una 59enne è morta dopo essere precipitata da un sentiero a circa 2.100 metri di quota nella zona del lago di Coca, a Valbondione (Bergamo). Sul posto il Soccorso alpino, gli operatori sanitari e i carabinieri.
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A cura di Giulia Ghirardi
Immagine di repertorio
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Una donna di 59 anni ha perso la vita nel corso della giornata di oggi, lunedì 3 agosto, nella zona del lago di Coca, nel territorio di Valbondione (Bergamo), dopo essere precipitata da un sentiero a circa 2.100 metri di quota. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

I soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 della mattinata di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un elisoccorso decollato da Bolzano in codice giallo. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando di Clusone.

Secondo le informazioni disponibili fino ad ora, al momento della caduta la cinquantanovenne si trovava con altri escursionisti che hanno subito lanciato l'allarme: il gruppo di alpinisti è stato raggiunto dagli operatori del Soccorso alpino di Valbondione. Una volta giunto sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna per la quale non c'era più nulla che si potesse fare.

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Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per ultimare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.

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