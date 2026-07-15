Fa il bagno al Parco delle Cave e non riemerge, è morta Michela De Marco: aveva 49 anni

Si chiamava Michela De Marco, la 49enne che è morta dopo essersi tuffata per fare il bagno in un laghetto del Parco delle Cave. Salvata dai vigili del fuoco e trasportata all’Humanitas di Rozzano, la donna è deceduta poco dopo il ricovero.

I vigili del fuoco durante l'intervento di soccorso

Nel corso di questo pomeriggio, mercoledì 15 luglio, i vigili del fuoco del comando di Milano sono intervenuti al Parco delle Cave per soccorrere una donna di 49 anni che, dopo essersi tuffata in uno dei laghetti artificiali del parco, non è più riemersa. Una volta recuperata, sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione da parte del personale sanitario. La donna, trasporta in ospedale in gravi condizioni, è deceduta poco dopo il ricovero. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la donna si chiamava Michela De Marco.

L'intervento dei soccorsi

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, dopo aver ricevuto l'allarme da alcune persone presenti, i vigili del fuoco e i soccorritori del SAF fluviale sarebbero arrivati nei pressi della Cava Cabassi – lago artificiale situato all'interno del Parco delle Cave a Milano, zona ovest del capoluogo lombardo – intorno alle 16:20 di questo pomeriggio per soccorrere una donna che, dopo essere entrata in acqua per fare il bagno, non è più riemersa.

Sul posto sono intervenute anche una squadra con autopompa dal distaccamento Sardegna e la squadra SAF fluviale della Sede Centrale. La donna è stata individuata e recuperata dai soccorritori fluviali a pochi metri dalla riva. Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione da parte del personale sanitario. Successivamente la donna è stata trasporta in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), ma è deceduta poco dopo il ricovero. Al momento, la dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale.