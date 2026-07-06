Nonno si sente male mentre fa il bagno nel lago di Como, i nipoti lanciano l’allarme: è in fin di vita

Un nonno si è sentito male mentre faceva il bagno nel lago di Como nei pressi di Mandello del Lario (Lecco). Allertati dai nipotini, sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 65enne in ospedale in gravissime condizioni.

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Un nonno di 65 anni si è sentito male mentre faceva il bagno nel lago di Como nei pressi di Mandello del Lario, un piccolo comune in provincia di Lecco. Allertati dai nipotini, sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo aver trovato l'uomo a circa tre metri dalla linea di costa, semisommerso a faccia in giù, hanno deciso di trasportarlo in ospedale in gravissime condizioni.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio.

In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un elisoccorso e di un'ambulanza in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i vigli del fuoco e i carabinieri di Merate.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il 65enne avrebbe accusato un malore mentre si trovava nelle acque del lago davanti alla spiaggia del Nautilus a Mandello del Lario. È allora che, non vedendolo più, i nipotini avrebbero allertato i soccorritori che, una volta giunti sul posto e aver tentato di rianimare l'uomo, hanno deciso di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco a bordo dell'elisoccorso. Stando a quanto riferito, l'uomo sarebbe ancora ricoverato in gravi condizioni, in pericolo di vita. La prognosi è riservata.