Finiscono nel fiume Adda e vengono travolti dalla corrente: 18enne riesce a salvarsi, morto un 67enne

Un 18enne e un 67enne sono stati travolti dalla corrente del fiume Adda: il più giovane si è salvato aggrappandosi a dei rovi, ma il secondo è stato trascinato per 600 metri. Il suo corpo senza vita è stato individuato.

L’intervento dei vigili del fuoco a Cassano d’Adda

Un 67enne e un 18enne sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno, dai vigili del fuoco a Cassano d'Adda (nella Città Metropolitana di Milano) perché travolti dalla corrente del fiume. Il più giovane dei due è riuscito a salvarsi aggrappandosi ad alcuni rovi su uno scoglio, mentre l'altro non è più riemerso. Il suo corpo senza vita è stato individuato 600 metri più a valle e le operazioni di recupero sono ancora in corso.

L'incidente si è verificato poco dopo le 13 dell'8 giugno nei pressi di via Canterana, lungo il fiume Adda. In circostanze ancora in fase di accertamento, un 18enne e un 67enne sono finiti in acqua e sono stati travolti dalla corrente. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco con autopompe da Gorgonzola e Treviglio insieme al personale Saf da Bergamo, ai soccorritori acquatici e l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo Lombardia con a bordo i sommozzatori di Milano. Il 18enne è stato tratto in salvo dopo che era riuscito ad aggrapparsi ad alcuni rovi, ma il 67enne si è inabissato e non è più emerso.

Il corpo dell'uomo è stato individuato 600 metri più a valle e le operazioni di recupero, alle quali stanno collaborando anche i volontari di Treviglio, sono ancora in corso. Il 18enne, invece, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Treviglio e non sarebbe in pericolo di vita.