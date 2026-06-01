milano
video suggerito
video suggerito

Si tuffa nel fiume Adda e rimane sott’acqua per 20 minuti a causa di uno shock termico: morto 57enne

Un 57enne è stato recuperato a 5 metri di profondità nel fiume Adda dove si era tuffato nel pomeriggio del 31 maggio. La mattina seguente è deceduto in ospedale.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Enrico Spaccini
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un 57enne è morto questa mattina, lunedì 1 giugno, all'ospedale di Treviglio (in provincia di Bergamo) dove era stato trasportato ieri pomeriggio in condizioni disperate. L'uomo, infatti, si era tuffato nel fiume Adda e, probabilmente a causa di uno shock termico, è andato a fondo. Diversi ragazzi hanno provato ad aiutarlo, ma lo hanno presto perso di vista. Il 57enne è stato recuperato dopo 20 minuti dai sommozzatori dei vigili del fuoco e rianimato, ma dopo poche ore è deceduto.

Stando a quanto ricostruito, il 57enne era un uomo di origine peruviana residente a Vaprio d'Adda. Aveva deciso di trascorrere la giornata di domenica 31 maggio insieme alla moglie e a un gruppo di amici sulla riva del fiume Adda, a valle della diga Sant'Anna di Canonica. Intorno alle 16:30, il 57enne si è tuffato in acqua in un punto in cui è vietata la balneazione. La moglie ha raccontato di averlo visto tenere una mano oltre la superficie dell'acqua per segnalare la sua posizione, ma in pochi attimi è sparita.

Numerose sono state le chiamate al 112, mentre alcuni ragazzi presenti si sono tuffati per cercare di aiutare il 57enne. Anche loro, però, hanno dovuto desistere e tornare indietro, perché non riuscivano più a localizzarlo. In pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con l'eliambulanza, i carabinieri, i tecnici del nucleo Speleo alpino fluviale di Bergamo e Milano, i vigili del fuoco e i sommozzatori volontari di Treviglio.

Leggi anche
Si tuffa nel lago d'Iseo e annega: muore 19enne nel Bresciano

Sono stati proprio i sommozzatori a individuare il 57enne in una buca profonda circa cinque metri sul fondale del fiume e a riportare l'uomo a riva. I soccorritori lo hanno rianimato e lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Treviglio. Le sue condizioni erano disperate e i medici hanno dovuto constatare il suo decesso nella tarda mattinata dell'1 giugno. Il 57enne, come raccontato da sua moglie, sapeva nuotare bene e conosceva la zona. L'ipotesi è che sia finito a fondo a causa di uno shock termico, dato dalla temperatura dell'acqua e il caldo intenso della giornata.

Immagine
“In 20 con i coltelli, mi è morto tra le braccia”: il racconto del fratello del 22enne ucciso in stazione Certosa
La madre di Ibarra: "Lui in nessuna gang. Temo per il fratello, ha visto tutto"
Le indagini: dallo scambio di persona alle gang sudamericane
Una residente dopo l'omicidio: "Il Comune sapeva del degrado, ci ha ignorati"
Il padre del 22enne: "Uno aveva il tatuaggio della MS13"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views