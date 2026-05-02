Si tuffa dal pedalò con gli amici e non riemerge: morto un ragazzo al lago di Garda

Tragedia oggi al lago di Garda, in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di serenità e divertimento. Un ragazzo è morto dopo essersi tuffato dal pedalò in località Desenzano del Garda durante una gita con gli amici. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno dei suoi stessi amici e poi issato su uno dei mezzi dell'unità GC A58 della Guardia costiera, che era corsa in soccorso. Sembra che quando il giovane sia stato tirato fuori dall'acqua fosse ancora vivo. Trasferito agli Spedali Civili di Brescia, è però deceduto a causa della gravità del quadro clinico.

Sul posto sono arrivati, oltre alla Guardia Costiera, anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava sul pedalò con gli amici quando si è tuffato e non è più riemerso. I ragazzi hanno dato immediatamente l'allarme, con la Guardia Costiera che si è subito attivata per prestare soccorso, mentre un amico si è gettato in acqua per aiutarlo. È riuscito a trovare il corpo del giovane, privo di conoscenza, e lo ha portato in superficie, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo varie volte sul posto, ed è stato poi deciso di portarlo in ospedale, tentando il tutto per tutto. Purtroppo i medici, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvarlo.

Cosa sia successo al momento ancora non è chiaro. Da capire se il ragazzo si sia sentito male una volta in acqua, oppure se qualcosa lo abbia trattenuto giù sul fondale, impedendogli di tornare in superficie.

Purtroppo, quanto accaduto sul lago di Garda non è stato l'unico incidente mortale oggi. Un ragazzino di quindici anni è morto a Mandello del Lario in circostanze simili. Si trovava con degli amici su una piattaforma galleggiante quando ha deciso di gettarsi in acqua. Purtroppo non è più riemerso e il corpo è stato trovato un'ora dopo dai vigili del fuoco, ormai privo di vita.