Rinvenuto il cadavere di un uomo nel canale Molinella a Castel d’Ario nel Mantovano: indagini in corso

È stato rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque del canale Molinella a Castel d’Ario, nel Mantovano. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Immagine di repertorio

Nel corso della mattina di oggi, martedì 28 aprile, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque del canale Molinella a Castel d'Ario, nel Mantovano. Il corpo dell'uomo – la cui identità è sconosciuta – è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Il ritrovamento del corpo

L'allarme è scattato intorno alle 7:30 del mattino quando alcuni passanti, notando il corpo galleggiare, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa e una motobarca per effettuare il recupero della salma. Le operazioni si sono svolte in via Vittorio Veneto, attirando l'attenzione dei residenti della zona.

Presenti anche i carabinieri del comando locale che hanno avviato fin da subito le indagini per chiarire i contorni della vicenda. Al momento del ritrovamento, l'uomo era privo di documenti, elemento che rende più complesse le operazioni di identificazione. Gli investigatori stanno lavorando per risalire alla sua identità, anche attraverso eventuali segnalazioni di persone scomparse nelle ultime ore o nei giorni precedenti.

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Restano ancora da chiarire le cause del decesso. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, dall'incidente al gesto volontario, fino alla possibilità di un evento di natura violenta. Saranno determinanti gli accertamenti medico-legali disposti dall'autorità giudiziaria, che potranno fornire indicazioni più precise sulle circostanze della morte.