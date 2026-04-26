Trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi a Monza: indagini in corso

È stato trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi, nei pressi di Monza. Stando a quanto riferito, l’uomo – la cui identità è ancora sconosciuta – sarebbe stato trovato riverso a terra a faccia in giù. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

È stato rinvenuto il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi, nei pressi di Monza. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della polizia, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Stando a quanto riferito, l'uomo – la cui identità è ancora sconosciuta – sarebbe stato trovato riverso a terra a faccia in giù. Indagini in corso.

Il ritrovamento del corpo

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il cadavere dell'uomo sarebbe stato rinvenuto in un orto lungo il canale Villoresi, all'altezza di via Marsala (Monza). La scoperta è avvenuta nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra sabato 25 e domenica 26 aprile, quando è stato lanciato l'allarme che ha portato sul posto gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, intervenuti per effettuare i primi rilievi e mettere in sicurezza la zona.

Stando a quanto riferito, l'uomo, le cui generalità sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sarebbe stato trovato riverso a terra, a faccia in giù, all'interno di un orto situato nelle vicinanze del canale. Le circostanze del decesso restano, al momento, sconosciute e sono al vaglio degli investigatori che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Stando ai primi riscontri, il corpo potrebbe trovarsi lì da diversi giorni. Nonostante ciò, non risulterebbero denunce di scomparsa riconducibili alla vittima, dettaglio che rende ancora più difficile ricostruire i fatti. Il personale del 118 è stato comunque sul posto per dichiarare il decesso, ma solo l'autopsia disposta dal magistrato potrà fare chiarezza su quanto accaduto.