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Esce di strada con l’auto e muore annegato in un canale: recuperato il corpo di un uomo nel Pavese

L’incidente è avvenuto questa mattina tra Vigevano e Mortara, poco lontano dalla frazione Morsella, in provincia di Pavia. A perdere la vita un uomo di 75 anni.
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A cura di Francesca Caporello
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immagine di repertorio
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Un uomo di 75 anni – di cui al momento non si conoscono ancora le generalità –  è stato trovato morto annegato questa mattina, lunedì 13 aprile, nell'abitacolo della sua auto, che si è rovesciata in un canale irriguo tra Vigevano e Mortara, poco lontano dalla frazione Morsella, in provincia di Pavia.

L'allarme, secondo quanto si apprende, è stato lanciato intorno alle 9.20, ma l'uscita di strada potrebbe essere avvenuta tempo prima. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constarne il decesso.

Stando a una prima ricostruzione, pare che l'uomo – al volante di una Peugeot 206 blu elettrica – percorresse la statale 494 in direzione di Vigevano quando avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha terminato la sua corsa nel subdiramatore Quintino Sella. Al momento dell'incidente stava piovendo, non forte, e l'asfalto era bagnato.

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Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con diverse squadre, tra cui una squadra di sommozzatori, che hanno provveduto a recuperare il corpo dell'uomo, rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l'intera area.

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