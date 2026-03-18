Incidente mortale nella Bergamasca: esce di strada con l’auto, si schianta e muore a 66 anni

(immagine di repertorio)

Drammatico incidente questa mattina, mercoledì 18 marzo, lungo la strada Sp33 all'altezza di Bracca, piccolo comune della Bergamasca. Secondo le primissime informazioni, un uomo di 66 anni alla guida della sua auto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe uscito di strada, andando a schiantarsi. Purtroppo per il 66enne non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. E i soccorritori giunti sul posto nell'immediato non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati, poco dopo le 11, un'ambulanza e un elicottero del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) in codice rosso. Presenti anche i carabinieri della locale stazione di servizio di Zogno, al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Ancora non si conoscono i dettagli, ma secondo una prima ricostruzione, pare che l‘uomo sia uscito di strada in autonomia, e non sarebbero coinvolti altri mezzi né persone.

Non si sa se abbia avuto un malore, un momento di distrazione o altro che gli abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Nelle prossime ore, in base anche agli accertamenti dei militari, si avranno dettagli più precisi.

Notizia in aggiornamento