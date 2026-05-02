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Incidente stradale a Edolo, finisce con l’auto nella scarpata: la vittima è Gianfranco Vittorio Brichetti

A Edolo (Brescia) un uomo è finito con la sua automobile in una scarpata. La vittima si chiamava Gianfranco Vittorio Brichetti.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Nella giornata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, un uomo è finito con la sua automobile in una scarpata. L'episodio è accaduto a Edolo, un comune di appena quattromila abitanti della provincia di Brescia. La vittima si chiamava Gianfranco Vittorio Brichetti e aveva 84 anni. Nessun'altra automobile è rimasta coinvolta.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. L'anziano aveva trascorso la mattinata con la famiglia in una baita. Aveva infatti deciso di festeggiare il Primo Maggio con una gita con i propri cari. Dopo alcune ore di festa, banchetto e riposo, ha deciso di tornare a casa. Ha salutato tutti ed è salito sulla sua automobile, una Fiat Panda.

Durante il tragitto, ha però perso il controllo del veicolo ed è finito in una scarpata. È plausibile che all'origine dell'incidente vi sia un malore o un colpo di sonno. L'automobile è finita sul terreno accidentato del bosco. L'impatto è stato molto violento. Qualcuno ha poi notato il mezzo e ha chiamato immediatamente i soccorsi.

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La segnalazione è arrivata poco prima delle cinque del pomeriggio. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche. Un elisoccorso è decollato da Bergamo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare il corpo e l'automobile.

Dopo averlo fatto, hanno affidato l'84enne nelle mani dei paramedici. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: hanno potuto constatare solo il decesso. Sembrerebbe che l'uomo sia morto sul colpo. Gli agenti della polizia stradale e i carabinieri della compagnia di Breno, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

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