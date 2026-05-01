Scontro fra due auto a Besana in Brianza: un morto e un ferito grave

Nel tardo pomeriggio di oggi, 1 maggio, due auto si sono scontrate violentemente a Besana, in Brianza, per ragione ancora da accertare. Ad avere la peggio un uomo, di 43 anni circa, che ha perso la vita sul posto. Un altro uomo invece è rimasto ferito gravemente.

(foto di repertorio)

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio. Poco dopo le 18, due auto si sarebbero scontrate violentemente lungo via Antonio Fogazzaro a Besana in Brianza. Uno schianto fortissimo nel quale ha perso la vita un uomo. Secondo le prime informazioni in circolo si tratterebbe di un 43enne, ma al momento ancora non ci sono certezze sull'età né sono state fornite le sue generalità.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: due ambulanze e un elicottero del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Ma nonostante la tempestività, per il 43enne non c'è stato niente da fare. A causa delle gravi ferite riportate è morto sul posto e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'altro automobilista invece, anche lui un 43enne – stando sempre alle prime informazioni diffuse – è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in codice giallo, di media gravità, all'ospedale di Carate Brianza.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco di Monza, per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi, e i carabinieri della compagnia di Seregno per tutti i rilievi del caso. I militari sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Da chiarire infatti ancora l'esatta dinamica dell'incidente.